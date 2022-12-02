Свыше 14 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов насчитали в Алматы

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В Департаменте юстиции города Алматы рассказали, как взыскиваются алименты с неплательщиков, передает BaigeNews.kz. По словам, главы департамента Абая Арап, алименты это денежное или материальное содержание, которое одно лицо обязано предоставить другому лицу, имеющему право на его получение.

"В настоящее время на исполнении судебных исполнителей города Алматы находится более 14 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. Из них более 60 % находятся на периодическом взыскании, то есть, судебными исполнителями на основании статьи 93 Закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" удержания по алиментам производится из заработной платы должника", - сообщил он.

Спикер рассказал, что имеются также исполнительные производства, где должниками алименты оплачиваются самостоятельно. Однако исполнение судебных решений, в том числе по алиментам бывает сопряжено со многими трудностями, например, отсутствием денежных средств у должника, не установлением места жительства ответчика, отсутствием постоянного места работы, имущества, на которое можно обратить взыскание и так далее.

Для обеспечения уплаты алиментов, необходимо трудоустройство должников. Поэтому для трудоустройства неработающих должников Департаментом совместно с Центром занятости подписан Меморандум о взаимодействии.

"В 2022 году проведено четыре ярмарки вакансий для должников по алиментам, куда были приглашены более 15 крупных компаний (такие как, ForteBank, Sulpak, Helios, Рамс Казахстан и так далее), с открытыми вакансиями на 320 рабочих мест. Работа предлагалась по различным направлениям, в том числе бухгалтера, экономиста, охранника, водителя, строителя и другие профессии, где заработная плата составляла свыше 150 000 тенге. В целом для трудоустройства горожан было выделено около 2,2 миллиарда тенге", - сообщил Арап.

По итогам данной работы в 2022 года 83 должников трудоустроено. Работа по трудоустройству должников также проводится после личного приема граждан. Руководитель Департамента юстиции привел пример, когда по исполнительному производству о взыскании с гражданина С. в пользу гражданки С. алиментов на содержание несовершеннолетних детей в размере 1/3 части за должником образовалась задолженность в сумме более 2,5 миллиона тенге.

Согласно базы данных АИС ОИП движимого и недвижимого имущества за должником не зарегистрировано, ежемесячные платежи не перечисляются и задолженность не погашается. В связи с чем, ЧСИ приняты меры по трудоустройству должника через Центр занятости населения. В дальнейшем судебным исполнителем будет обращено взыскание на заработную плату должника в счет погашения алиментных платежей.

Также по исполнительному производству о взыскании с гражданина Ш. в пользу гражданки Ш. алиментов на содержание несовершеннолетних детей в размере 1/3 части за должником образовалась задолженность в сумме более двух милионов тенге.

В связи с отсутствием за должником имущества и место работы, приняты меры по его трудоустройству через Центр занятости населения. Руководитель Департамента юстиции напомнил, что Законом "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" предусмотрена административная и уголовная ответственности должников, которые не исполняют требования судебного исполнителя и судебного акта.

За 2022 год Департаментом юстиции к административной ответственности привлечено 141 должника, применено 81 административных арестов до 5 суток. К уголовной ответственности привлечено 4 должников по алиментам, 4 представления судебных исполнителей находятся на рассмотрении органов дознания.

Учитывая все предпринимаемые меры по взысканию алиментов, должниками были выплачены задолженности более 50 млн. тенге, тем самым Департамент решая задачу по исполнению судебных актов будет и в дальнейшем работать на реальное исполнение социально значимых категорий дел.

В случае наличия за должником у которого образовалась задолженность, имущества, судебными исполнителями принимаются меры по их реализации.

За 2022 года судебными исполнителями в счет погашения задолженности реализовано 3 недвижимых имуществ, 7 движимых имуществ, тем самым свыше 20 млн. тг задолженности погашено.

В текущем году были воссоединены более 50 семей, и вопрос выплаты алиментов в принудительном порядке отпал. Кроме того, для реального исполнения алиментных производств и нахождения компромисса между должниками и взыскателями, судебные исполнители нередко прибегают к помощи медиаторов. В 2022 году было заключено 116 мировых соглашений.