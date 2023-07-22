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Связала и увела в заброшенное здание: задержана подозреваемая в похищении ребёнка в Алматинской области
В одном из сёл Жамбылской области задержали 23-летнюю девушку, которую подозревают в дерзком похищении ребёнка в соседнем регионе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
"Задержана женщина, которая, перевязав рот и руки малолетней девочки, увела ее к заброшенному зданию села Каргалы Алматинской области. После чего подозреваемая отпустила ребёнка. В ходе проверки сотрудники полиции установили 23-летнюю женщину. Подозреваемая задержана в одном из сел Жамбылской области и помещена в специальное подразделение полиции для временного содержания", — сообщили в полиции.
Досудебное расследование начато по статье 126 часть 2 пункт 5 УК РК — незаконное лишение свободы, в отношении заведомо несовершеннолетнего.
В настоящее время с участием подозреваемой проведены необходимые следственные действия.
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Ранее в соцсетях появилось видео, где неизвестная женщина связала ребёнку руки, закрыла рот платком и увела на территорию заброшенного здания. На публикацию отреагировала уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева. Выяснилось, что женщиной оказалась соседка этой девочки.
По словам мамы девочки, причиной произошедшего, возможно, послужил их денежный долг.
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