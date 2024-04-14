Свой Хатико появился в аэропорту Актобе
Сегодня, 23:35
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Сегодня, 23:35Сегодня, 23:35
75Фото: diapazon.kz
Уже два дня в аэропорту Актобе сидит у дверей лабрадор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".
Пёс палевого окраса не уходит, словно, ждёт кого-то. Сотрудники аэропорта прозвали его Хатико.
"Собака добрая, ласковая ко всем. Мы его покормили, место для ночлега организовали. Но жалко его. Явно же домашний. Может быть, кто-то узнает своего четвероногого друга? Или знает, откуда он, что случилось с владельцами. Будем рады, если собака вернётся домой" – сказал председатель правления аэропорта Дастан Малиев.
Опубликован номер телефона для тех, кто знает владельцев собаки, либо готов приютить пса:+7 707 881 7125.
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