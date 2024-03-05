Свои деньги в долг и под проценты? В "Отбасы банке" ответили на критику депутата

Накануне Ислам Сұңқар, депутат Мажилиса Парламента, раскритиковал условия кредитования в "Отбасы банке". Позицию он изложил в депутатском запросе на имя премьер-министра Казахстана. Мажилисмен отметил, что за прошлый год среди крупнейших казахстанских банков по увеличению прибыли собственного капитала лидирует именно этот банк. Рост составил 87,9%. При этом на простых вкладчиках это никак не сказывается. Корреспондент BaigeNews.kz выяснил, что послужило причиной критики? Насколько она обоснована? И как на нее отреагировали представители банка?