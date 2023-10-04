Свалку из куриных костей нашли близ Караганды

В лесопосадке под Карагандой неизвестные устроили свалку из куриных отходов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Жуткую картину сначала запечатлели грибники. А сегодня на место выехали экологи и полицейские. Огромное количество останков обнаружили между крайним микрорайоном Караганды и посёлком Уштобе. К слову, там расположена одна из крупных птицефабрик региона. Связаны ли эти два факта между собой, теперь будут выяснять полицейские.

После установления организаторов незаконной свалки, помимо административного наказания, злоумышленников обяжут привести место в порядок.

"Департамент направил в заинтересованные госорганы письма о ликвидации данных отходов. Кроме того, в департамент полиции для установления личности нарушителя. Результаты будут сообщены дополнительно", - сказала заместитель руководителя департамента экологии Карагандинской области Айман Кулатаева.