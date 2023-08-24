  • 25 Августа, 00:02
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Свадебный бум: четыре пары поженились за день в колонии ВКО

Вчера, 23:48
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polisia.kz Вчера, 23:48
Вчера, 23:48
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Фото: polisia.kz

Четыре пары поженились за день в колонии ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Наказание в исправительных учреждениях №73 и №17 отбывают женихи. Администрация учреждения отмечает, что в обычные дни брак регистрируют единичные пары, почти вдвое больше заявок на зеркальные даты.

Брак, зарегистрированный в СИЗО или колонии, юридически ничем не отличается от того, который состоялся "на воле". Все нормы закона в отношении супругов сразу же начинают работать. Единственное отличие – пока один из супругов отбывает наказание, совместное проживание невозможно.

Осуждённый Арман и супруга Айсулу (имена изменены) знакомы уже пять лет. По словам молодожёнов, у обоих не сложился первый брак. Работали вместе, с годами дружба переросла в любовь, жили в гражданском браке два года. Арман совершил кражу и был осужден на три года. Они долго решались и теперь узаконили брак. Как и полагается, молодожёны обменялись обручальными кольцами и получили свидетельство о регистрации брака, которые после регистрации были переданы хранительнице семейного очага.

"Создание семьи является хорошей мотивацией для исправления осуждённых, воспитывает в них стремление к скорейшему освобождению из мест лишения  свободы", – отметил заместитель начальника учреждения по воспитательной работе учреждения №73 Саяхат Шарипов.

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