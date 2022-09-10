Суровые актюбинские велодорожки возмутили горожан

Фото: instagram.com/aqtobecitizen

Акимат Актобе продолжает тратить государственные деньги на неудобные и небезопасные велодорожки, передаёт BaigeNews.kz.

При строительстве власти города не предусмотрели базовые пешеходные и транспортные вопросы, которые создают новые проблемы, а старые не решают.

Дорожки для велосипедистов на улице 312-й Стрелковой дивизии, в городе обустроили совсем недавно. И чиновники даже сняли по этому поводу красочное отчётное видео.

Реальность же, ожидавшая горожан, оказалась намного суровее. В инстаграме, в паблике aktobecitizen, люди выложили картинки с плодами трудов местных подрядчиков.

Судя по фото, велодорожки получились узкими, местами прерывающимися, а порой и просто опасными. На них стоят столбы, не предусмотрены съезды, а с тротуарами соединить велополосы попросту забыли. При этом в некоторых местах бетонное покрытие уже начало разрушаться.

"Велодорожки должны строиться не просто "во исполнение решений" президента и правительства, не для разовых акций с фотографированием чиновников и не для отчётности о проложенных километрах, а для реальных пользователей, с учётом их проблем, пожеланий и потребностей", - написали горожане.

Мостить новые велодорожки в Актобе начали в 2021 году. Проект рассчитан на 2-3 года.