open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


instagram.com/aqtobecitizen Сегодня, 05:19
99
Фото: instagram.com/aqtobecitizen

Суровые актюбинские велодорожки возмутили горожан

Акимат Актобе продолжает тратить государственные деньги на неудобные и небезопасные велодорожки, передаёт BaigeNews.kz

При строительстве власти города не предусмотрели базовые пешеходные и транспортные вопросы, которые создают новые проблемы, а старые не решают.

Дорожки для велосипедистов на улице 312-й Стрелковой дивизии, в городе обустроили совсем недавно. И чиновники даже сняли по этому поводу красочное отчётное видео.

Реальность же, ожидавшая горожан, оказалась намного суровее. В инстаграме, в паблике aktobecitizen, люди выложили картинки с плодами трудов местных подрядчиков.

Суровые актюбинские велодорожки возмутили горожан

Судя по фото, велодорожки получились узкими, местами прерывающимися, а порой и просто опасными. На них стоят столбы, не предусмотрены съезды, а с тротуарами соединить велополосы попросту забыли. При этом в некоторых местах бетонное покрытие уже начало разрушаться.

"Велодорожки должны строиться не просто "во исполнение решений" президента и правительства, не для разовых акций с фотографированием чиновников и не для отчётности о проложенных километрах, а для реальных пользователей, с учётом их проблем, пожеланий и потребностей", - написали горожане.

Мостить новые велодорожки в Актобе начали в 2021 году. Проект рассчитан на 2-3 года. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#Актобе #велодорожки #жалобы
Сегодня, 05:19
99
Журналист

Рекомендуем

Наверх