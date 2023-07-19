Супермодель Джиджи Хадид арестовали за хранение марихуаны

Фото: Danny Moloshok/Reuters

Звезда мировой моды прилетела на Каймановы острова из США, и в ее багаже нашли наркотик, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV. Также у Хадид были с собой и "другие наркотические принадлежности", сообщают американские СМИ.

Как пишет TMZ, модель приземлилась на частном самолете в международном аэропорту имени Оуэна Робертса 10 июля. Агенты таможенного и пограничного контроля пропустили ее сумки через сканер и обыскали их вручную, обнаружив небольшое количество марихуаны и принадлежности для курения.

Хотя установлено, что зелье предназначалось только для личного пользования, Джиджи и ее попутчика арестовали по обвинению в ввозе каннабиса. Хадид доставили в Королевский центр содержания под стражей на Каймановых островах, где она договорилась о залоге и позже была освобождена, ожидая суда по делу.

В итоге звезду оштрафовали на 1000 долларов, поскольку у нее нет судимости.