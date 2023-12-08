Сумку с деньгами украли у иностранца на вокзале в Астане
Вчера, 22:57
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Вчера, 22:57Вчера, 22:57
248Фото: polisia.kz
Сумку с деньгами и телефоном украли у иностранца на автовокзале в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В полицию обратился 29-летний мужчина. Он рассказал, что оставил ненадолго на кресте в автовокзале сумку, в которой находились 100 евро и мобильный телефон, а когда вернулся, имущества уже не было на месте.
Сотрудники криминальной полиции УП района Сарыарка просмотрели видео с камер наблюдения и узнали на нём ранее судимого жителя столицы. Злоумышленник, заметив, что иностранец оставил свою сумку без присмотра, воспользовался ситуацией.
В отношении вора завели уголовное дело по статье 188 УК РК.
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