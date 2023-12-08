Сумку с деньгами украли у иностранца на вокзале в Астане

Сумку с деньгами и телефоном украли у иностранца на автовокзале в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию обратился 29-летний мужчина. Он рассказал, что оставил ненадолго на кресте в автовокзале сумку, в которой находились 100 евро и мобильный телефон, а когда вернулся, имущества уже не было на месте.

Сотрудники криминальной полиции УП района Сарыарка просмотрели видео с камер наблюдения и узнали на нём ранее судимого жителя столицы. Злоумышленник, заметив, что иностранец оставил свою сумку без присмотра, воспользовался ситуацией.

В отношении вора завели уголовное дело по статье 188 УК РК.



