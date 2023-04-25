Суицид в Актобе: женщины упали на припаркованный Lexus

Фото: diapazon.kz

Подробности суцида двух женщин в Актобе рассказали жильцы дома, где произошла трагедия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Сообщалось, что 24 апреля ночью с верхних этажей жилого комплекса "Актобе Ажары" упали две женщины в возрасте 31 года и 56 лет.

Выяснилось, что женщины рухнули на припаркованный внизу внедорожник Lexus, принадлежащий молодой семье.

"Мы буквально месяц назад переехали в этот дом. В ночь, когда всё случилось, нас дома не было. Узнали об этом только утром, из КСК сообщили. Падение пришлось на переднюю часть, лобового стекла там нет, машину накрыли пологом. Супруге сказали, лучше туда не смотреть. Приезжала полиция, всё обследовала. Знаем только то, что упали на нашу машину две женщины", — рассказал владелец авто Максат.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Газета Диапазон Актобе (@gazeta_diapazon)

Отмечается, что ЖК "Актобе Ажары" лидирует по количеству суицидов в городе. В октябре 2021 года из окна 20-го этажа высотки прыгнула 13-летняя девочка. В феврале прошлого года свёл счёты с жизнью мужчина 1995 года рождения. А в 2014 году из окна 21-го этажа шагнул подозреваемый в убийстве. В ноябре 2020 года с балкона подъезда на 25-м этаже прыгнули 17-летняя девушка и её друг. Часть квартир в этих высотках сдают в аренду, балконы в подъездах находятся в свободном доступе. Многие жильцы считают, что надо закрыть вход в эти балконы, либо установить там решетки, чтобы хоть как-то предотвратить новые случаи суицидов.