Две женщины выбросились из окна жилого комплекса в Актобе

Фото: planetofhotels.com

Два тела обнаружены возле ЖК в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Полицейские установили личности погибших, ими оказались женщины 31 и 56 лет.

"24 апреля примерно в 01:48 часов на ЦОУ поступило сообщение о том, что с верхних этажей жилого комплекса "Актобе Ажары" упал человек. Прибывшим на место происшествия нарядом патрульной полиции перед входом в дом обнаружены тела двух женщин", - сообщили в пресс-службе МВД.

Начато досудебное ррасследование почасти 2 сстатье 105 УК РК. Причины и мотивы произошедшего выяснятся.