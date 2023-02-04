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Судья в Колумбии использовал ИИ для вынесения приговора Сегодня, 04:12
133
Сегодня, 04:12
133

Судья в Колумбии использовал ИИ для вынесения приговора

Судья в Колумбии использовал чат-бот ChatGPT для вынесения приговора. Это первый приговор в Колумбии, при вынесении которого использовался искусственный интеллект, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

"Понимая беспокойство многих, моё решение является полностью личным, частным и автономным. Но искусственный интеллект помогает выстроить цепочку текстов, что помогает вынести приговор и принять решение", — рассказал судья Хуан Падилья.

Он добавил, что использование в таких целях искусственного интеллекта никак не противоречит колумбийским законам и позволит судьям сэкономить значительный объём времени. 

По словам Падильи, внедрять искусственный интеллект в работу судебной системы в Колумбии начали во время пандемии коронавируса.

Суд должен был вынести решение относительно того, должна ли медицинская страховка покрывать лечение ребёнка-аутиста и транспортные расходы, если финансовое состояние родителей не позволяет им нести такие затраты, сообщает The Guardian.  

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#искусственный интелект #нейросеть #судья #Колумбия
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:12
133
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