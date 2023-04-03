Судоисполнитель потеряла работу из-за мата в адрес коллеги

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Уполномоченный по этике отправил в республиканскую палату частных судоисполнителей жалобу ведущего специалиста региональной палаты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Судоисполнитель Асия Д. в переписке с коллегой употребила нецензурные слова. Сама Асия объясняла, что это сделала не она, с ее телефона писала знакомая. Но, как оказалось, сохранилась аудиозапись, на которой женщина также использует непечатные выражения.

В итоге за матерные ругательства судоисполнителя исключили из республиканской палаты. А позже министерство юстиции обратилось в суд с требованием лишить ее лицензии. Судья Калмухамбетов решил, что требования минюста обоснованы и лишил судоисполнителя лицензии.