Судоисполнитель полтора года присваивал алименты ребенка в Алматинской области

В Алматинской области частный судебный исполнитель на протяжении полутора лет совершал хищение алиментов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщили в надзорном органе, житель Алматинской области перечислил в течение полутора лет в качестве алиментов своему ребенку в общей сумме 816 тысяч тенге, но на счет матери эти деньги не поступили, так как их присвоил себе частный судебный исполнитель.

Помимо этого, судоисполнитель принял весь комплекс ограничительных мер в отношении этого мужчины, в том числе приостановил действие его водительского удостоверения. Из-за этого алиментщик лишился работы, источника дохода, а ребенок причитающихся ему алиментов.