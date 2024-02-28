Судоисполнитель полтора года присваивал алименты ребенка в Алматинской области
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В Алматинской области частный судебный исполнитель на протяжении полутора лет совершал хищение алиментов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
Как сообщили в надзорном органе, житель Алматинской области перечислил в течение полутора лет в качестве алиментов своему ребенку в общей сумме 816 тысяч тенге, но на счет матери эти деньги не поступили, так как их присвоил себе частный судебный исполнитель.
Помимо этого, судоисполнитель принял весь комплекс ограничительных мер в отношении этого мужчины, в том числе приостановил действие его водительского удостоверения. Из-за этого алиментщик лишился работы, источника дохода, а ребенок причитающихся ему алиментов.
"По направленным прокуратурой области материалам Департаментом полиции в отношении судебного исполнителя возбуждено уголовное дело по статье 251 Уголовного кодекса РК (злоупотребление полномочиями частным судебным исполнителем). Также принятыми мерами восстановлено водительское удостоверение должника, и он трудоустроен на прежнюю работу", - сообщили в прокуратуре.
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