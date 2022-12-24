Судисполнителя осудили в Астане за неуплату алиментов

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В Астане осудили судебного исполнителя, не оплачивавшего алименты на содержание своих детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на столичную прокуратуру.

"Столичной прокуратурой выявлен факт уклонения по оплате алиментов судебным исполнителем. По данному факту начато досудебное расследование по статье 139 УК. Приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Астаны судебный исполнитель осужден к одному году ограничения свободы", - сообщили в прокуратуре.

Указывается, что в текущем году за неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей в Астане осуждены 10 должников.