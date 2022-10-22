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"Судьба нашего суверенного государства находится в руках каждого гражданина" - президент РК
Сегодня Касым-Жомарт Токаев, выступая в Акорде, обозначил пути успеха страны. По его словам, в первую очередь люди должны быть сплоченными, а государства - защищать их права, передает BaigeNews.kz.
"Государство, идущее по пути динамичного развития и прогресса, дает незыблемые гарантии прав и свобод граждан. Очевидно, что больших успехов добьется только страна, народ которой отличается творческой энергией, патриотизмом и трудолюбием. Именно поэтому эти ценности стали ориентирами нашего движения вперед. Мы руководствуемся принципом: "Не человек для государства, а государства для блага человека". Если мы хотим сделать нашу государственность еще крепче, нам нужна, прежде всего, идеология взаимной ответственности и созидания. Судьба нашего суверенного государства находится в руках каждого гражданина. Нам нужно глубоко осознать, что это наш общий долг", - сказал президент.
Он отметил, что Казахстану нужна идеология, понятная всем людям и реально отвечающая запросам граждан. Также необходимы не искусственные принципы, а правильные ориентиры, нужные в повседневной жизни, понятные и близкие сердцу каждого человека, сказал глава государства. Он добавил, что сегодня наш сплоченный народ живет в единстве и согласии.
"Опыт государственного строительства, сама история и вызовы времени рождают истинные символы. Недавно, на встрече с общественностью Карагандинской области, мы говорили о том, что основным ориентиром или своеобразным "маркером" нашей общенациональной идентичности должен стать бирюзовый паспорт гражданина Республики Казахстан. Наш паспорт уважаем во всем мире, ему не чинятся никакие препятствия. Граждане Казахстана получают визы иностранных государств, пересекают границы, свободно выезжают за рубеж по служебным и личным потребностям. Это результат нашей политики укрепления межэтнической толерантности и дружбы, а также последовательного курса на обеспечение международной безопасности и сотрудничества", - отметил Токаев.
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