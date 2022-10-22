"Судьба нашего суверенного государства находится в руках каждого гражданина" - президент РК

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Сегодня Касым-Жомарт Токаев, выступая в Акорде, обозначил пути успеха страны. По его словам, в первую очередь люди должны быть сплоченными, а государства - защищать их права, передает BaigeNews.kz.

"Государство, идущее по пути динамичного развития и прогресса, дает незыблемые гарантии прав и свобод граждан. Очевидно, что больших успехов добьется только страна, народ которой отличается творческой энергией, патриотизмом и трудолюбием. Именно поэтому эти ценности стали ориентирами нашего движения вперед. Мы руководствуемся принципом: "Не человек для государства, а государства для блага человека". Если мы хотим сделать нашу государственность еще крепче, нам нужна, прежде всего, идеология взаимной ответственности и созидания. Судьба нашего суверенного государства находится в руках каждого гражданина. Нам нужно глубоко осознать, что это наш общий долг", - сказал президент.

Он отметил, что Казахстану нужна идеология, понятная всем людям и реально отвечающая запросам граждан. Также необходимы не искусственные принципы, а правильные ориентиры, нужные в повседневной жизни, понятные и близкие сердцу каждого человека, сказал глава государства. Он добавил, что сегодня наш сплоченный народ живет в единстве и согласии.