Суд вынес постановление в отношении адвоката Бишимбаева
Сегодня, 11:45
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Сегодня, 11:45Сегодня, 11:45
104Фото: Верховный суд
Суд удалился на вынесение частного постановления в отношении защитника Ерлана Газымжанова за неоднократное неуважение к суду на протяжении всего судебного заседания, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Судья Айжан Кульбаева приостановила процесс по делу Куандыка Бишимбаева, чтобы вынести частное постановление в отношении его адвоката Ерлана Газымжанова.
Через 40 минут трансляцию заседания возобновили, однако через три минуты её снова прервали. Услышать полный текст постановления не удалось.
Пресс-служба суда готовит информацию.
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