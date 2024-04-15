Суд вынес постановление в отношении адвоката Бишимбаева

Суд удалился на вынесение частного постановления в отношении защитника Ерлана Газымжанова за неоднократное неуважение к суду на протяжении всего судебного заседания, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Судья Айжан Кульбаева приостановила процесс по делу Куандыка Бишимбаева, чтобы вынести частное постановление в отношении его адвоката Ерлана Газымжанова.

Через 40 минут трансляцию заседания возобновили, однако через три минуты её снова прервали. Услышать полный текст постановления не удалось.

Пресс-служба суда готовит информацию.