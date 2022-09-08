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Суд США обязал Мухтара Аблязова раскрыть все его источники доходов и активы
Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка постановил, что Мухтар Аблязов до 30 сентября обязан предоставить суду данные о всех его источниках доходов и активах, прямо или косвенно контролируемые им, передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт БТА банка.
"К такому американское правосудие решению пришло в связи с неоднократным нарушением требований суда Аблязовым. Если он проигнорирует требование, то на него наложат штрафные санкции в размере 1000 долларов в день, пока он не выплатит 140 тысяч долларов истцам в лице АО "БТА Банк" и города Алматы", - сообщается на сайте.
7 февраля 2020 года американский суд обязал беглого олигарха выплатить истцам 140 115,60 долларов США за отказ последнего в участии раскрытии доказательств. До этого дня Аблязов так и не выполнил предписанное судом постановление.
16 августа 2022 года судья США Кэтрин Х. Паркер провела слушание, на котором Аблязов по телефону выступил через своего сына в качестве переводчика. В судебном заседании Аблязов не оспаривал нарушения им постановлений суда, но пытался найти оправдания своему неподчинению предыдущим требованиям правосудия. 19 августа судья Паркер выпустила постановление, в котором она отклонила каждое из этих оправданий, в том числе установив:
- Суд вынес "четкий и недвусмысленный приказ" о наказании Аблязова. Его возражения против постановления были отклонены окружным судьей США Элисон Натан.
- Доказательство невыполнения Аблязовым решения Суда было "ясным и убедительным" и фактически признано Аблязовым.
- Аблязов "не предпринял никаких усилий" для выполнения постановления Суда.
- Суд отклонил как "безосновательные" попытки Аблязова обвинить истцов в предъявлении исковых требований против него, установив, что этот аргумент "не оправдывает вопиющего игнорирования его обязательств по раскрытию информации в этом иске и не имеет отношения к выполнению им настоящего постановления суда".
Кроме того, Паркер рекомендовала признать поведение Мухтара Аблязова неуважительным к суду. Судья отметила, что он не представил никаких доказательств своего финансового положения, и "первоначально наложенные санкции были связаны с тем, что он не раскрыл информацию о присвоенных им активах из БТА Банка".
Суд дал Аблязову время до 30 сентября 2022 года, чтобы предоставить надлежащую информацию о его активах. Если он не предоставит надлежащие доказательства, то судья рекомендовала вынести против него приговор о неуважении к суду, включая штраф в размере 1 000 долларов в день до тех пор, пока он не выполнит постановление суда, выплатив истцам 140 115,60 долларов США. Это постановление представляет собой первый случай в процессе Аблязова, когда суд в Соединенных Штатах вынес решение о неуважении, и следует за многочисленными санкционными постановлениями против Аблязова и его сообвиняемых Ильяса и Виктора Храпунова.
Ранее судья Паркер пришла к выводу, что "Храпуновы, и особенно Ильяс, нарушили многочисленные [юридические] обязательства", "признались в удалении" доказательств и ложно заявили, что не могут получить доступ к другим доказательствам. Суд также установил, что "Храпуновы нарушили различные судебные приказы по этому судебному делу", начиная с несанкционированной утечки конфиденциальных показаний Ильяса Храпунова.
"Город Алматы и БТА Банк признательны суду за постоянный тщательный контроль над этим вопросом. Мухтар Аблязов, Ильяс Храпунов и их сообщники неоднократно отказывались честно участвовать в судебном процессе и нарушали многочисленные судебные приказы. Привлечение Аблязова к ответственности за неуважение к судебным постановлениям США, так же как он ранее обвинялся в неуважении к английским судебным постановлениям, является важным сигналом того, что Мухтар Аблязов понесет наказание за свои неправомерные действия и что он не выше закона", - сказал управляющий партнер Boies Schiller Flexner LLP Мэтью Л. Шварц, представляющий истцов в разбирательстве.
Город Алматы и БТА Банк инициировали Нью-йоркский процесс более шести лет назад, обвинив Мухтара Аблязова и его сообщников в отмывании украденных денег из Казахстана в США. Как уже было установлено во время судебных разбирательств в других странах, Аблязов присвоил миллиарды долларов БТА Банка путем выдачи фиктивных кредитов – действия, за которые он уже был осужден в Казахстане, а в судах Великобритании привлечен к гражданской ответственности. В ходе разбирательства в США истцы собрали дополнительные существенные доказательства преступлений Аблязова, а также заручились показаниями многочисленных свидетелей этих преступлений. Слушание по делу при участии присяжных пройдет в Нью-Йорке осенью 2022 года.
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