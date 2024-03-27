Суд присяжных рассмотрит дело первого замакима Павлодарской области

Присяжные заседатели будут разбираться в деле первого заместителя главы Павлодарской области. Серик Батыргужинов проходит в качестве потерпевшего, а на скамье подсудимых женщина, которая якобы вымогала у чиновника крупную сумму денег. Она сама сегодня заявила о том, чтобы заседания проходили с участием "судей из народа", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На предварительном слушании решали несколько вопросов, в том числе рассмотрение дела присяжными заседателями. В итоге судья принял это решение и указал о необходимости вызова 200 человек для отбора.

Потерпевшая сторона и подсудимая попросили перевести заседания в закрытый режим. Апеллировали тем, что в материалах указаны детали частной интимной жизни женщины. Суд в этом отказал, указав, что закон не предусматривает подобное при статье "Вымогательство".

На заседание сам Серик Батыргужинов не явился. Его адвокат попросила, чтобы и далее чиновник не приходил в зал, а подключался онлайн.

"В связи с тем, что по состоянию здоровья потерпевший Батыргужинова Серик Барлыбаевич не имеет возможности участвовать в судебном заседании в офлайн режиме, прошу рассмотреть вопрос о его участии в онлайн режиме. Вместе с ходатайством мною направлялось заключение врачебной комиссии, согласно которой был установлен диагноз моему доверителю. Поэтому я полагаю, что в данном случае данное ходатайство надо будет рассмотреть. Потому что ему очень тяжело сидеть", - заявила адвокат Серика Батыргужинова в суде.

Это ходатайство, учитывая состояние здоровья чиновника, судья одобрил. При этом указал, что на отбор присяжных Серик Батыргужинов всё же явиться должен.

Подсудимая жительница Павлодара указывает, что она должна быть в роли потерпевшей, но никак не обвиняемой.

"19 мая я была на собрании у сына и вечером вышла, поехала в магазин. Села в автобус и в это время он мне, как обычно, звонит. Он мне начал с апреля звонить каждый раз, в любви признавался. 19 мая он позвонил на видеозвонок, я сбросила и написала, что я в автобусе. Он позвонил на аудиозвонок и говорит: "Где ты едешь. Подойди ко мне на работу в акимат, поговорим, обсудим твои проблемы, все же решаемо. Я предупрежу на посту, чтобы тебя пропустили". Я пришла в акимат, меня проверили, телефон оставила, сказали подняться на третий этаж, идти до конца коридора. Я поднялась, зашла, он начал смеяться. "Ты такая маленькая, как ребёнок", - говорит. Ну он высокий, громадный, а я ростом всего 156 сантиметров", - рассказала журналистам подсудимая.

По словам женщины, находясь в кабинете, чиновник подозвал её к себе показать видео с камер наблюдения, а после схватил её.

"Кидает меня на диван, и при этом у меня свернулась шея. И он ещё всем весом надавил. В общем, сделал своё, мне повезло только, что прошло всё быстро", - заявила подсудимая.

Ранее в пресс-службе акима Павлодарской области сообщили, что чиновник пока не трудится из-за заболевания. Указывали, что стражи порядка проверяли обвинения в адрес замакима, но они не нашли своего подтверждения. Позже эту же информацию озвучили и в МВД РК.