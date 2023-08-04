Суд оправдал обвиняемых по делу о рухнувшей трубе ТЭЦ в Петропавловске
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В Петропавловском горсуде рассмотрели уголовное дело в отношении директора ТЭЦ-2 АО "СевКазЭнерго", главного инженера и начальника котельного цеха по статье 254 УК РК - "Недобросовестное отношение к обязанностям", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
По версии обвинения все трое подсудимых, зная о нарушении технологического процесса функционирования дымовой трубы №1 котельной, халатно отнеслись к своим обязанностям, не предприняв мер к устранению аварийной ситуации. В итоге 20 марта 2023 года труба упала, что повлекло гибель работника, нарушение целостности зданий и оборудования ТЭЦ. Кроме того, нарушилось теплоснабжение Петропавловска.
Прокурор просил признать подсудимым виновными по статье и назначить каждому наказание в виде ограничения свободы с применением дополнительного наказания в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих организациях и на госслужбе.
Потерпевшие просили оправдать подсудимых ввиду привлечения к ответственности не тех лиц.
Все трое подсудимых вину не признали и просили их оправдать.
Приговором суда подсудимые признаны невиновными и оправданы по статье 254 УК за недоказанностью вины.
По мнению суда, их виновность не нашла объективное подтверждение, а представленные доказательства не содержат достаточных оснований для вывода о недобросовестном выполнении должностных обязанностей.
Судом принято решение о направлении уголовного дела прокурору для установления иных лиц, причастных к совершению преступления.
За оправданными признано право на реабилитацию.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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