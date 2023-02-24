Суд оправдал казахстанку, назвавшую желтоксановцев "террористами"

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Общественное объединение "JELTOQSAN 86" подало в суд на жительницу Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Сандыктауский районный суд.

В частной жалобе указано, что гражданка Л. в присутствии группы людей допустила высказывание в отношении участников декабрьских событий - "они же террористы".

Желтоксановцы потребовали привлечь её к ответственности по статье 131 часть 2 УК (Оскорбление, совершённое публично).

Суд назначил экспертизу в институте судебных экспертиз ЦСЭ министерства юстиции.

Согласно выводам госэкспертизы, высказывание "террорист" не носит оскорбительный характер и не содержит оценку личности. За отсутствием состава уголовного правонарушения суд признал гражданку Л. невиновной.

Cуд обратил внимание на ряд обстоятельств:

- спорные слова не были выражены в неприличной форме, то есть не содержали непристойную лексику и фразеологию (нецензурную брань), что является обязательным признаком состава уголовного правонарушения по статье 131 УК;

- не установлен прямой умысел Л. на оскорбление конкретных участников событий;

- заключения частного эксперта и специалистов, представленные обвинителем, судом признаны недопустимыми доказательствами, поскольку они оформлены с нарушением требований норм уголовно-процессуального законодательства.

Приговор не вступил в законную силу.