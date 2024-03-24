Суд Испании приостановил работу Telegram

Высокий суд Испании постановил приостановить работу приложения для обмена сообщениями Telegram в стране в связи с жалобами местных медиакомпаний Mediaset, Atresmedia и Movistar Plus, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Суд принял решение после жалоб ряда медиакомпаний на то, что приложение позволяет пользователям загружать свой контент без авторского разрешения. Блокировка сервиса будет продолжаться на протяжении рассмотрения претензий. Использование Telegram в Испании будет временно приостановлено с 25 марта.

По словам источника в суде, блокировка услуг Telegram будет возложена на операторов мобильной связи. Как долго будет продолжаться расследование, не уточняется. Реакция руководства Telegram неизвестна.

По данным антимонопольного органа CNMC, Telegram занимает четвертое место среди наиболее используемых сервисов обмена сообщениями в Испании. Им пользовались почти 19 процентов испанцев, опрошенных CNMC.