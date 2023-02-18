open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Субботняя погода в Атырау будет способствовать накоплению в воздухе вредных веществ
ainews.kz Сегодня, 08:19
190
Сегодня, 08:19
190
Фото: ainews.kz

Субботняя погода в Атырау будет способствовать накоплению в воздухе вредных веществ

По прогнозам "Казгидромета",  в субботу неблагоприятные метеоусловия сложатся только в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что погодные условия 18 февраля  в этом городе будут способствовать накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Поэтому в Атырау в этот день возможно ухудшение качества воздуха. В остальных городах Казахстана  метеоусловия в субботу будут благоприятными, прогнозирует "Казгидромет"

Напомним,  специалисты рекомендуют при неблагоприятных метеоусловиях сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщалось, что  по прогнозам "Казгидромета",  на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. Прогнозируется снег, на юго-западе, юге и юго-востоке республики – осадки в виде дождя и снега. В целом по стране прогнозируют туман, усиление ветра, в южной половине – гололёд, в северной - низовую метель.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Казгидромет #погода #неблагоприятные метеоусловия
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:19
190
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх