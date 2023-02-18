Субботняя погода в Атырау будет способствовать накоплению в воздухе вредных веществ

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По прогнозам "Казгидромета", в субботу неблагоприятные метеоусловия сложатся только в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что погодные условия 18 февраля в этом городе будут способствовать накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Поэтому в Атырау в этот день возможно ухудшение качества воздуха. В остальных городах Казахстана метеоусловия в субботу будут благоприятными, прогнозирует "Казгидромет"

Напомним, специалисты рекомендуют при неблагоприятных метеоусловиях сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщалось, что по прогнозам "Казгидромета", на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. Прогнозируется снег, на юго-западе, юге и юго-востоке республики – осадки в виде дождя и снега. В целом по стране прогнозируют туман, усиление ветра, в южной половине – гололёд, в северной - низовую метель.