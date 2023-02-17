Какой будет погода в Казахстане в выходные

Фото: kazhydromet.kz

Специалисты Казгидромета сообщили о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz.

"Под влиянием ложбины Западного циклона и атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. Прогнозируется снег, на юго-западе, юге и юго-востоке республики – осадки в виде дождя и снега", - рассказали синоптики.

18 февраля в Жамбылской, Алматинской и Жетысуской областях ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

В целом по республике прогнозируют туман, усиление ветра, в южной половине – гололёд, в северной - низовую метель.