Студенты одного из вузов Алматы отдали мошеннику миллионы тенге

Мужчина обманул студентов одного из вузов Алматы на миллионы тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В совершении серии мошенничеств подозревается гражданин М.

"Молодой мужчина предлагал студентам платного отделения одного из вузов перевестись на бюджетное, заплатив ему вознаграждение в два миллиона тенге. На данном этапе расследования установлена причастность подозреваемого к четырём аналогичным преступлениям", - сообщил начальник управления полиции Бостандыкского района Максат Канапьяев.

В полиции не исключают, что потерпевших может быть больше. Поэтому граждан, ставших жертвой аналогичного мошенничества, призывают обращаться по телефонам: 8-701-233-47-90, 8-747-700-00-72 или 8-778-677-67-65.