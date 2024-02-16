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Студенты одного из вузов Алматы отдали мошеннику миллионы тенге

Сегодня, 15:17
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 15:17
Сегодня, 15:17
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Фото: polisia.kz

Мужчина обманул студентов одного из вузов Алматы на миллионы тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В совершении серии мошенничеств подозревается гражданин М.

"Молодой мужчина предлагал студентам платного отделения одного из вузов перевестись на бюджетное, заплатив ему вознаграждение в два миллиона тенге. На данном этапе расследования установлена причастность подозреваемого к четырём аналогичным преступлениям", - сообщил начальник управления полиции Бостандыкского района Максат Канапьяев.

В полиции не исключают, что потерпевших может быть больше. Поэтому граждан, ставших жертвой аналогичного мошенничества, призывают обращаться по телефонам: 8-701-233-47-90, 8-747-700-00-72 или 8-778-677-67-65.

 

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