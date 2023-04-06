Студенты колледжей с инвалидностью будут учиться вместе со всеми - акимат Астаны

Фото: Алина Алиева/BaigeNews.kz

Учащихся не будут разделять по разным группам.

Какие барьеры стоят перед детьми с инвалидностью в процессе обучения, как сделать специальное образование доступным для них и почему объединять в одной группе студентов с особыми образовательными потребностями и нормотипичных студентов - это правильно? Эти и многие другие вопросы обсудили эксперты в сфере инклюзивного образования в Астане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.



В столице работают 35 колледжей. В 13 из них обучаются 206 детей с особыми образовательными потребностями.

"В классификатор специальностей для детей с инвалидностью внесены изменения. Раньше таким ученикам рекомендовали выбирать только специальности, отмеченные звёздочкой. С прошлого года сняты все ограничения, ребята могут поступать на любые специальности. Во многих колледжах Астаны уже созданы все условия для людей с инвалидностью. При распределении государственного образовательного заказа одним из критериев является обеспечение условий для лиц с инвалидностью. Наиболее активная работа в этом направлении ведётся с прошлого года совместно со школьным отделом", - сообщила начальник отдела технического и профессионального образования Управления образования Астаны Акмарал Хон.

Предпочтения школьников выявлены путём опроса, после результаты отрабатывали работники колледжей.



"Ученики зачастую выбирали IT-направления. Выпускники наших школ разные, среди них есть дети с нарушением зрения, опорно-двигательных функций, слухового или речевого аппарата, поэтому мы стараемся создать условия абсолютно для всех. Если выпускник с особыми образовательными потребностями поступает на учёбу, колледж делает запрос в акимат о необходимости сурдопереводчика. В прошлом году мы создавали спецгруппы, где учились только дети с инвалидностью, но на разных специальностях. Такие группы были в пяти колледжах города. В этом году началась постепенная интеграция особенных детей в общие группы, это социализирует их, улучшает процесс обучения и создаёт позитивный микроклимат в самом учебном заведении. С этого года дети с инвалидностью будут учиться вместе с нормотипичными детьми. Исключение будет только в тех случаях, если в группу наберутся более 10 студентов с нарушением слуха или нарушением зрения", - добавила представитель акимата.

При поступлении выпускников с инвалидностью будут учтены квотные категории, которые закреплены в законодательстве об образовании. Согласно правилам, размер квоты для лиц с инвалидностью I и II групп с детства составляет один процент.

"Большую благодарность выражаю родителям особенных деток за их рвение дать своим сыновьям и дочерям среднее специальное образование. Наше некоммерческое акционерное общество Talap занимается методологической частью всех коллежей сферы технического профессионального образования. Ещё в 2018 году мы разрабатывали программу для колледжей, которые будут обучать детей с особыми образовательными потребностями. Это был всего лишь задел, и на сегодня Talap планирует помочь колледжам в индивидуальных образовательных программах каждого ребёнка", - добавила советник президента в НАО "Talap", уполномоченный по правам ребенка в Астане Асима Бимендина.

Казахстанский Швейцарско-Американский колледж в течение года принял в свои ряды 53 ребёнка с особыми образовательными потребностями.

"Существуют некоторые барьеры, поэтому мы идём по пути их преодоления при поддержке Управления образования, Управления координации занятости, социальных предпринимателей, Нацпалаты предпринимателей "Атамекен". Это наша общая работа, ведь один в поле не воин. Благодаря такой серьёзной поддержке госорганов, неправительственных организаций, общественных объединений и фондов этот проект сегодня живёт и реализуется. Я думаю, вскоре в таком же большом составе мы будем уже вручать дипломы о высшем специальном образовании. Сейчас 46 детей с особыми образовательными потребностями учатся в нашем колледже в рамках государственного образовательного заказа, семь - на платном отделении. К сожалению, некоторые из них не могут по определённым причинам оплачивать своё обучение, поэтому мы создали фонд учредителей колледжа, и теперь они тоже учатся бесплатно", - сообщила генеральный директор Гуль Санаева.

По словам спикера, в колледже есть студенты, которые обучаются на социальных работников, и их коммуникация со студентами с инвалидностью полностью меняет мировоззрение. К тому же, в силу своих профессиональных навыков они оказывают поддержку ребятам с особыми образовательными потребностями и каждый день повышают свои компетенции.

"Инклюзивное образование - это веление времени, необходимость. Люди с особыми потребностями есть во всём мире, и почему бы не предоставить им максимальные возможности? Сама мысль об этом возникла не случайно в мае прошлого года на совещании с участием сотрудников Управления образования, директоров колледжей Астаны и родителей особенных детей. У последних остро стоял вопрос о предоставлении детям специального образования. Я не смогла остаться равнодушной. Наш колледж единственный, где готовят социальных работников. В тот же год нам предложили стать учредителем ассоциации школ социальных работников и внедрить в образовательный процесс все пакеты реабилитации лиц с инвалидностью, обучить наших студентов. В июне мы всем коллективом, профессорско-преподавательским составом прошли курсы повышения квалификации, и с июля начали активно принимать студентов. Для нас это стало большим достижением. С одной стороны дети с инвалидностью начали активно поступать к нам, хотя изначально мы планировали принять только 30 человек, а в итоге поступили 53 человека. С другой стороны управление образования начали увеличивать число государственных грантов на специальность "Социальная работа". Такого вообще никогда не было. В целом, набор на эту специальность был очень низкий, 17-20 человек. И тут нам дали сразу 60 грантов - по 30 на русское и казахское отделения", - добавила генеральный директор.

По её словам, когда студенты с инвалидностью только приступили к учёбе, всем было страшно: преподавателям, нормотипичным студентам, самим особенным детям и их родителям.

"Этот незримый страх витал в воздухе. Самое главное в таком случае отбросить все стереотипы и ни в коем случае не испытывать жалость к детям с особыми образовательными потребностями. Даже если это есть внутри, не показывайте этого. Когда начинаешь их жалеть, они это чувствуют, и их это злит. Они такие же, как и мы. И они ежедневно доказывают нам это. Изначально всё это задумывалось для социализации самих детей с инвалидностью, а потом я поняла, что эта социализация произошла с нами. У работников и студентов колледжа кардинально изменилось мировоззрение, появилось больше эмпатии. Сейчас, когда мы принимаем сотрудников на работу, в первую очередь спрашиваем, сталкивались ли они с лицами с инвалидностью. Это нужно, чтобы избежать барьера между ребёнком и преподавателем", - подчеркнула спикер.

Она также отметила, что проблемы тоже встречаются, но призвала коллег не бояться работать с такими детьми.

"Они сами нас научат, главное создать им условия и иметь большое желание помогать. Из 53 детей у нас 18 с нарушениями опорно-двигательного аппарата, остальные имеют другие нарушения здоровья. Это не самое лёгкое заболевание, человеку всегда нужна помощь извне. Мы стараемся найти подход к каждому. Кто не умеет говорить, тот пишет. Кто не умеет писать, тот печатает на клавиатуре. На каждой паре параллельно с преподавателем у нас работает сурдопереводчик для студентов с нарушением слуха. Однако из 15 человек в группе занятия посещают не все, кому-то преподают в онлайн-режиме по вечерам. При этом по успеваемости особенные дети не уступают нормотипичным, их презентации и домашние работы мы часто приводим в пример. Единственное отличие заключается в том, что в нормотипичных группах занятие длится 90 минут, а в специальных - 45. Но диплом государственного образца так или иначе получают все студенты", - сказала Гуль Жанаева.

Спикер поведала и о дальнейшем обучении особенных студентов в вузе.