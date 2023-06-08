Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная

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Полиция Костанайской области задержала 39-летнюю жительницу Костаная, которая вовлекала в проституцию студенток одного из городских колледжей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Работала она через социальные сети и мессенджеры. Бизнес предприимчивой женщины приносил доход на протяжении долгого времени, пока "дело" не прикрыли сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью.

Следователи выяснили, как "бизнесвумен" искала секс-работниц. Она делала в интернете объявление о поиске мастера по массажу, затем с откликнувшимися кандидатками проводила собеседование. В ходе беседы женщина сообщала, что девушкам нужно будет оказывать секс-услуги за денежное вознаграждение. Кандидатки соглашалась на эти условия.

Подозреваемая обеспечивала девушкам личную охрану, подбор клиентов на различных съёмных квартирах и обещала хорошие заработки за короткий срок. Организатор интим-услуг вовлекла в занятие проституцией более 10 девушек.

"Полицейскими полностью установлен механизм совершения преступлений и все участники преступной ячейки", – рассказал начальник УБОП ДП Костанайской области Серик Байгонов.

В ходе проведения обысковых мероприятий на съемных квартирах и местах проживания были изъяты личные вещи, телефоны и денежные средства на сумму свыше 5 млн тенге и 8 тысяч российских рублей. По данному факту начато досудебное расследование по статье 308 УК РК “Вовлечение в занятие проституцией”.