Студентам вузов увеличат стипендии и решат проблему с общежитиями - Саясат Нурбек

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По направлению "Доступное и качественное образование" студенты вузов будут получать стипендии, увеличенные в два раза, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. По его словам, поэтапное повышение стипендии до 2025 года будет реализоваться в рамках действующей Дорожной карты.

Кроме того, что все студенты получат доступ к цифровым мировым ресурсам, необходимым для получения образования, в том числе к таким, как Coursera, EdX и так далее, отметил министр.

"Учебно-методическими объединениями вузов проведен анализ по отбору актуальных курсов для включения их в образовательные программы. На данные курсы будут предусмотрены академические кредиты. По итогам проведенной работы отобраны актуальные курсы для включения в образовательные программы. Сформирован список 654 курсов Coursera и 650 образовательных программ, могут быть применены для 1500 дисциплин. Также планируется подписка на мировые цифровые библиотеки и перевод курсов Coursera и EdX на казахский язык", - сказал Нурбек.

Также министр сообщил, что для решения вопроса дефицита мест в студенческих общежитиях ведется работа по совершенствованию действующего механизма ГЧП. Будет уменьшен срока размещения госзаказа при строительстве общежитий с 8 до 6 лет и увеличения размера госзаказа за одно место в общежитии с 122 МРП до 195 МРП, для города Алматы – со 144 МРП до 230 МРП.