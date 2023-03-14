Студентам казахстанских колледжей повысят стипендии

Фото: pixabay.com

Студентам, обучающимся по некоторым рабочим специальностям, с 1 сентября 2023 года планируют повысить стипендию. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале "Открытые НПА".

Согласно поправкам, увеличение размеров стипендий запланировано для:

Студентов, обучающихся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям, – 32 681 тенге (было 21 787 тенге).

– (было 21 787 тенге). Студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования, – 31 422 тенге (было 20 948 тенге).

В правительстве считают, что увеличение стипендии значительно повысит привлекательность технического и профессионального образования для молодёжи страны, улучшит социальное положение студентов колледжей и повлияет на качество подготовки кадров с техническим и профессиональным образованием.

Отмечается также, что согласно плану действий по реализации предвыборной программы президента "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда" по направлению 3.1 "Доступное и качественное образование" предусмотрено увеличение размера стипендий студентов в два раза.

Проект открыт к обсуждению на портале до 30 марта 2023 года.