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pixabay.com Сегодня, 09:25
111
Сегодня, 09:25
111
Фото: pixabay.com

Студентам казахстанских колледжей повысят стипендии

Студентам, обучающимся по некоторым рабочим специальностям, с 1 сентября 2023 года планируют повысить стипендию. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале "Открытые НПА".

Согласно поправкам, увеличение размеров стипендий запланировано для:

  • Студентов, обучающихся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям,32 681 тенге (было 21 787 тенге).
  • Студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования, – 31 422 тенге (было 20 948 тенге).

В правительстве считают, что увеличение стипендии значительно повысит привлекательность технического и профессионального образования для молодёжи страны, улучшит социальное положение студентов колледжей и повлияет на качество подготовки кадров с техническим и профессиональным образованием.

Отмечается также, что согласно плану действий по реализации предвыборной программы президента "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда" по направлению 3.1 "Доступное и качественное образование" предусмотрено увеличение размера стипендий студентов в два раза.

Проект открыт к обсуждению на портале до 30 марта 2023 года.

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#стипендия #студенты #колледж #постановление
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:25
111
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