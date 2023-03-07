Студенческое объединение появится в Казахстане

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Об этом стало известно на заседании Совета студентов при министерстве науки и высшего образования, которое прошло в университете Х.Досмухамедова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. К слову, в мероприятии приняли участие представители более 50 университетов изо всех регионов страны.

Заседание прошло в формате открытого диалога между лидерами студенческих самоуправлений университетов, представителей руководства вузов и министра науки и высшего образования Саясата Нурбека. Активисты поднимали самые актуальные вопросы студентов такие как, трудоустройство молодых специалистов, нехватка мест в общежитиях, отчетность по дорожным выплатам и так далее.

Министр отметил, что по многочисленным запросам студентов вопрос по дорожным выплатам уже прорабатывается. Для решения вопроса по нехватке мест в общежитиях в крупных городах создаются проектные офисы по строительству новых общежитий. Он также добавил, что ежегодно будет вводиться по 10 000 новых койко-мест.

Главной новостью форума стала инициатива студентов по созданию республиканского студенческого объединения "Kazakhstan Student’s Union", которое будет защищать интересы студентов. По словам спикеров, в дальнейшем студенческая организация планирует войти в состав Европейского студенческого союза (ESU) в рамках Болонского процесса.

Целью ESU является представление и продвижение образовательных, социальных, экономических и культурных интересов студентов на европейском уровне по отношению ко всем соответствующим органам и, в частности, к Евросоюзу, Совету Европы и ЮНЕСКО.