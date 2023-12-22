Строительство зерноперерабатывающего завода обсудил Смаилов с послом Катара

Глава правительства Казахстана Алихан Смаилов провёл встречу с послом Катара в Казахстане Абдулазизом бен Султаном Аль-Румейхи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Как отметили в правительстве, Катар – важный политический и экономический партнёр Казахстана в арабском мире.

"Мы заинтересованы в расширении возможностей, которые у нас имеются. Отрадно отметить, что в настоящее время наметились перспективы по совместной реализации ряда проектов в агропромышленном комплексе", — сказал премьер-министр.

В частности, речь идет о строительстве завода по переработке зерна в Акмолинской области. Ориентировочная стоимость проекта – 200 миллионов долларов. В данный момент прорабатывается его концепция и условия партнерства.

"В Казахстане есть необходимые условия для того, чтобы развивать бизнес. Мы со своей стороны готовы оказать необходимую поддержку", — заверил Алихан Смаилов.

Абдулазиз бен Султан аль-Румейхи выразил свою благодарность за приём и поддержку, как со стороны правительства, так и руководства страны.