Строительство зерноперерабатывающего завода обсудил Смаилов с послом Катара
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Глава правительства Казахстана Алихан Смаилов провёл встречу с послом Катара в Казахстане Абдулазизом бен Султаном Аль-Румейхи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
Как отметили в правительстве, Катар – важный политический и экономический партнёр Казахстана в арабском мире.
"Мы заинтересованы в расширении возможностей, которые у нас имеются. Отрадно отметить, что в настоящее время наметились перспективы по совместной реализации ряда проектов в агропромышленном комплексе", — сказал премьер-министр.
В частности, речь идет о строительстве завода по переработке зерна в Акмолинской области. Ориентировочная стоимость проекта – 200 миллионов долларов. В данный момент прорабатывается его концепция и условия партнерства.
"В Казахстане есть необходимые условия для того, чтобы развивать бизнес. Мы со своей стороны готовы оказать необходимую поддержку", — заверил Алихан Смаилов.
Абдулазиз бен Султан аль-Румейхи выразил свою благодарность за приём и поддержку, как со стороны правительства, так и руководства страны.
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