Строительство ветроэлектростанций, производство вакцин: Токаев и Макрон подписали ряд соглашений
1 Ноября, 16:20
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1 Ноября, 16:201 Ноября, 16:20
559Фото: akorda.kz
Президенты Казахстана и Франции по итогам переговоров подписали ряд стратегически важных документов и приняли Совместное заявление, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:
- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики об учреждении и функционировании Группы Французского агентства развития в Республике Казахстан;
- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики относительно создания международных (французских) школ в Республике Казахстан и преподавания французского языка в средних учебных заведениях Республики Казахстан;
- Совместная декларация между Казахстаном и Францией о намерениях по сотрудничеству по стратегическим минералам;
- Соглашение о сотрудничестве, лицензии и поставках между АО "НХ "QazBioPharm" и компанией "Boehringer Ingelheim Animal Health France" по локальному производству вакцины против ящура в Республике Казахстан;
- Соглашение о совместном предприятии по проекту строительства ветроэлектростанций совокупной мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии;
- Соглашение об инвестициях о реализации проекта "Производство и сервисное обслуживание железнодорожных локомотивов и подвижного состава, а также комплектующих к железнодорожной технике в Республике Казахстан".
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