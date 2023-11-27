Строительство школ и дорог: как развивается социальная инфраструктура в Мангистау

Мангистауская область многие годы бьёт рекорды по темпам рождаемости. А это требует дополнительных образовательных ресурсов. О развитии социальной инфраструктуры в регионе рассказал на брифинге в СЦК аким Нурлан Ногаев, передаёт BaigeNews.kz.

Глава области отметил, что комплексное развитие городов и сёл подразумевает не только новые жилые микрорайоны, но и удобную социальную инфраструктуру — детские сады, школы, поликлиники, досуговые и спортивные центры.

По словам Ногаева, на финансирование системы образования в 2023 году предусмотрено 209 миллиардов тенге, что составляет 43 процента бюджета области.

Всего в регионе функционирует 188 общеобразовательных школ, из них 39 частных. За последние три года количество учащихся увеличилось на 25 тысяч. В этом году открыто 11 частных школ на 3 972 мест (шесть в Актау, три в Мунайлы и две в Жанаозене).

Акимат старается, чтобы социальные объекты, особенно школы, находились в шаговой доступности. Для этого даже расширяют уже имеющиеся объекты образования.

"В рамках программы "Ауыл-ел бесігі" в Тупкараганском районе введена в эксплуатацию пристройка к школе-лицею имени Горького. В рамках национального проекта "Комфортная школа" в области до 2025 года запланировано строительство 21 школы на 44 тысяч мест в две смены (в 2024 году – 13 школ, в 2025 году – 8 школ). По 13 школам заключены контракты с подрядными организациями, начаты строительные работы", - проинформировал Нурлан Ногаев.

Спонсорская поддержка в строительстве образовательных учреждений играет важную роль. Компании NCOC и Buzachi Operating LTD активно участвуют в этом процессе. В селе Беки будет построена школа на 100 мест, а в селе Шапагатова - на 1 200 мест.

Автомобильные дороги играют не менее важную роль в развитии экономики региона.

Часть программы "Ауыл – Ел бесігі" охватывает 21 село и предполагает значительные инвестиции в проекты по строительству и ремонту дорог.