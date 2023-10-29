"Строилось по мутным схемам": активисты Усть-Каменогорска требуют проверить закупки акимата

В областном центре Восточного Казахстана просела крыша у мусоросортировочного завода, который был запущен в работу чуть более года назад. И все бы ничего, но предприятие было построено на бюджетные деньги, более того, отремонтировать крышу решено опять же за счет бюджета, сообщает Вaigenews.kz.

Неожиданно зимой выпал снег

Строительством мусоросортировочного завода в Усть-Каменогорске занимался подрядчик - ТОО "MK-Corporation", причем необходимые средства в размере 1,8 миллиарда тенге были выделены из бюджета. Обоснованием послужила реальная необходимость в том, что действующая городская свалка исчерпала свой ресурс. К тому же она периодически горит, чем не только создает опасность близлежащим жилым домам, но заполняет город ядовитым смогом. Да и давно пора было решить проблему утилизации мусора более цивилизованным и современным методом, а непросто сваливать отходы жизнедеятельности устькаменогорцев в кучу.

Но новый завод не выдержал, причем не наплыва мусора, а снега зимой. По мнению чиновников, именно это и стало главной причиной того, что крыша заметно просела. И, чтобы не оставлять город без сортировки отходов, депутаты и чиновники решили вновь поддержать предприятие и выделить средства из бюджета теперь уже на ремонт завода.

"Была многоснежная зима. По официальным данным выпало семикратная норма осадков, в следствии чего на одном участке крыши образовался большой нанос, была превышена мощность. В следствии экстремальных погодных условий образовалась просадка. Это форс-мажор, связанный с погодными условиями, поэтому гарантийным обслуживанием не охватывается, но мы не можем останавливать работу мусоросортировочного завода. Просадку надо устранять, причем надо исправить не просто просадку, но и дополнительно усилить весь участок, чтобы не повторилось", - сообщил пресс-секретарь акимата города Усть-Каменогорска Владимир Землянский.

Он отметил, что сортировочная линия работает с октября 2022 года и ежедневно принимает порядка 150 тонн мусора. Уже около 15-20 процентов уходит на переработку, дальше это цифра продолжит увеличиваться.

"Ремонтные работы и работы по усилению кровли на данном участке оценены в сумму порядка 25 миллионов тенге. Уже подана бюджетная заявка, которая одобрена маслихатом города", - сообщил Владимир Землянский.

По его словам, в ближайшее время средства будут выделены, проведены конкурсные процедуры, определен подрядчик, который выполнит соответствующие работы.

Край наглости

Впрочем, не все разделяют официальную точку зрения акимата. Решение о поддержке ремонта за счет бюджетных средств вызвало возмущение у общественника Романа Честных.

"Выделение средств на то, чтобы ремонтировать объект, который введен эксплуатацию в прошлом году, это край наглости уже. Почти два миллиарда тенге, не хватило для того, чтобы сделать качественно?", - возмущается Роман Честных.

Он уверен, что ремонт проблемной крыши должен был выполняться только за счет подрядчика.

"Каким образом этот подрядчик вообще появился? Требовался подрядчик, который имеет первую категорию строительно-монтажных работ, а это компания имеет только третью категорию. Откуда взялся подрядчик, который обладает какими-то исключительными правами на объект? И пусть сам исправляет свои ошибки, а не за счет бюджета", - говорит Роман Честных.

Он уверен, что подрядчика и сам объект, и даже участие в строительстве завода местного акимата, стоит проверить.

"Просевшая крыша у нового объекта – это лишь часть айсберга. Действующий в городе полигон ТБО давно устарел — это просто свалка мусора. Поэтому в 2019 году акимат заключил договор с ЕБРР о возведении современного полигона мощностью 100 тонн. Планировалось, что размещен он будет в Уланском районе. Возникает вопрос: почему тогда мусоросортировочную линию построили в противоположенном конце города? Согласитесь, это несет дополнительные затраты на транспортировку мусора, а это неизбежно ведет к повышению тарифа для населения по вывозу ТБО", - рассуждает Роман Честных.

Мутная история

Действительно, и раньше строительство завода вызывало у общественного деятеля множество сомнений.

"Я считаю, что это тот самый элемент "старого Казахстана", который должен в принципе быть ликвидирован. Мы видим то, что строилось по мутным схемам, когда из одного источника было выделено 1,8 миллиарда тенге. Мы видим то, что это строилось ради мусоросжигающего завода, который сейчас приписывают печально известному оператору РОП. Мы видим то, что само строительство сопровождалось абсолютным пренебрежением к тому, что считает общественность и население города об этой схеме. Этот мусороперерабатывающий завод не соответствует политике города по управлению твёрдо-бытовыми отходами. У нас строится полигоны отходов на противоположной стороне города, а эта сортировка мусора в противоположной стороне просто неэффективна, экономически это невыгодно", - уверен Роман Честных.

Со своими домыслами общественник обратился в Агентство РК по противодействию коррупции. Он уверен, что в действиях чиновников есть коррупционная составляющая.

Прежде всего ему непонятен выбор места под завод. Действительно, по крайней мере странным кажется решение строить новый полигон ТБО в Уланском район, а завод по сортировке мусора – в Глубоковском. То есть собирать по городу мусор, везти его через весь Усть-Каменогорск в одно место, а потом перемещать отсортированный опять же через весь город – в другое место. По мнению общественника, это не только нелогично, неэкономично, но и приведет к повышению тарифа на вывоз мусора для горожан. Общественник уверен, что в данном случае также нарушен закон о государственных закупках, когда выбрали поставщика услуг из одного источника и некорректно поданы документы на участие тендер.

Приложенный рабочий проект указывается в тексте как "Строительство оптово-распределительного центра "Алтай", который сейчас возводится совсем в другом месте. В условиях конкурентного тендера уже не позволило бы состояться такой государственной закупке, но не помешало прямому заключению договора, считает общественник. Активист требует провести проверку в отношении указанных фактов и определить наличие или отсутствие коррупционных правонарушений.

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