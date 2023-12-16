Стрелял в учительницу: мать шестилетнего мальчика получила тюремный срок за шалость сына

Мать шестилетнего мальчика, который ранил учительницу из пистолета, получила тюремный срок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал NBC.

26-летней Дей Тейлор из Вирджинии получила два года лишения свободы. В начале этого года её шестилетний сын выстрелил в учительницу начальной школы, из-за чего педагог едва не умерла.

Согласно материалам следствия, ребёнок принёс в школу принадлежащий его матери пистолет и ранил в руку и грудь свою учительницу Эбби Цвернер.

Огнестрельное оружие мать школьника приобрела в июле 2022 года.

Отмечается, что это второй срок заключения Тейлор. В ноябре этого года ее приговорили к 21 году тюрьмы — женщина признала себя виновной в употреблении марихуаны во время владения огнестрельным оружием и ложных заявлениях об употреблении наркотиков при покупке огнестрельного оружия.

После освобождения жительница Вирджинии должна отбыть два года испытательного срока, который включает лечение психического здоровья, а также лечение от токсикомании.

Джеймс Элленсон, адвокат семьи, сказал, что сын осужденной, которому сейчас семь лет, остается под опекой своего прадеда, Кэлвина Тейлора.

"Мы разочарованы приговором судьи и считаем его чрезмерным, учитывая ее проблемы с психическим здоровьем, а также то, что она неоднократно становилась жертвой домашнего насилия", — говорится в заявлении адвоката.

Также известно, что через три месяца после стрельбы в классе подстрадавшая подала иск на 40 миллионов долларов против школьного округа, утверждая, что администрация не прислушалась к многочисленным предупреждениям персонала и учеников о том, что у ребёнка был пистолет.