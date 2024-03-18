Стрельба в Вашингтоне: двое погибли, пятеро получили ранения

Два человека погибли и еще пятеро пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru.

"По данным полиции, в результате стрельбы рано утром в воскресенье в Вашингтоне, округ Колумбия, пять человек получили ранения и двое погибли", - говорится в сообщении.

Журналисты передают, что сообщение о стрельбе поступило в управлении полиции приблизительно в 03:00 по местному времени (12:00 по времени Астаны). Исполнительный помощник начальника полиции Джеффри Кэрролл сообщил, что все пострадавшие были госпитализированы.

Полиция располагает данными о преступнике, однако на настоящий момент он не пойман. Телеканалы распространяет внешние характеристики стреляющего.