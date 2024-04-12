Страшные подробности рассказали в суде обвиняемые в убийстве Миланы Давыдовой

В суде по делу о расправе над школьницей Миланой Давыдовой дошли до допроса обвиняемых, но этого оказалось недостаточно. На слушаниях пришлось зачитать все показания, которые давали подозреваемые в ходе следствия. Как выяснилось, с каждым днём они высказывали всё новые версии произошедшего. На скамье подсудимых два человека: мама девочки и сосед, который, как выяснилось позже, был любовником женщины, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На допросе в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области Татьяна Давыдова рассказала, в целом, тоже самое, что описано в обвинительном акте. Пришёл сосед, с ним она выпила алкоголь, потом начали заниматься интимом и в этот момент вернулись дети из школы. Милана забежала в комнату и застала её с любовником. Девочка стала говорить, что всё расскажет папе. Женщина догнала дочь и ударила. По её словам, именно сосед, взяв ремень, задушил ребёнка.

Обвиняемый не отрицает, что был 17 ноября в доме Давыдовых. Милана действительно застала их, но после он ушёл. Чуть позже зашёл вновь, на тот момент, по его словам, девочка уже была мертва. Татьяна призналась, что ударила дочь и в итоге убила. Стала слёзно умолять помочь спрятать тело и, спустя 5-10 минут, мужчина согласился. Сейчас не понимает, почему она пытается его оговорить.

"Я думаю, всё это началось, знаете с какого момента? 19 ноября, когда нас задержали опера, в школу повезли, когда они вели следствие по этому поводу. Они (сотрудники полиции - Прим. авт.) били и говорили, чтобы я признался в убийстве Давыдовой Миланы. Я отрицал, говорил, что меня там не было вообще. Потом её (мать Миланы - Прим. авт.) увозили, потом привезли. Они зашли и в кабинете сказали мне, она призналась в убийстве. Они начали дальше меня также: "Куда ты спрятал?!". Я ни в чём не признавался. Я не знаю, почему Давыдову Татьяну тогда завели. Все вышли и завели её в класс. Мы остались вдвоём. Я ей задал вопрос: "Ты зачем так говоришь, что я там был". Она мне ответила: "На меня наручники надели, на меня кричат". Я говорю, меня здесь вообще убивают. Она мне сказала потом, сейчас выйдет и расскажет, всё как было, типа правду, что меня там не было", - рассказал в суде обвиняемый.

Труп вынес днём, никто этого не видел. По словам мужчины, в округе живёт всего несколько человек, людей на улице практически не бывает.

Судье пришлось огласить все показания, которые давали обвиняемые в ходе досудебного расследования. Председательствующий отметил, каждое из них, так или иначе, отличается друг друга, причём, в самых важных моментах.

Показания Татьяны Давыдовой в ходе допроса 19 ноября 2023 года:

"Зашла Милана и застала. И сказав нам: "Я всё папе расскажу", вышла из комнаты в коридор. Услышав слова Миланы, я быстро оделась и пошла за ней. Подойдя к ней, нанесла удар кулаком левой руки в затылочную область. От полученного удара Милана потеряла сознание и упала на пол. Увидев лежащую на полу Милану, я испугалась, так как она не подавала признаков жизни и не дышала, я была уверена, что она умерла от полученного удара и убедилась в том, что она умерла. Я начала снимать с неё джинсы, чтобы пощупать суставы ног. На тот момент когда щупала суставы, тело Миланы уже было холодным. Я тогда увидела, что она мертва, после этого обратно надела джинсы. Испугавшись, я начала звать Аскара. На тот момент он находился в спальной комнате, и когда он подошёл ко мне, я сказала ему, что Милана умерла. На что он начал обвинять меня в смерти Миланы, и я попросила Аскара увезти её тело из дома. Затем он завернул Милану в свою фуфайку синего цвета и на мотоцикле увёз в неизвестном мне направлении. Через пару часов вернулся и сказал, чтобы я молчала и никому ничего не говорила, так как боялась, что нас привлекут к уголовной ответственности. На этом разошлись".

На следующий день мама Миланы показания менять не стала. В допросе от 20 ноября значатся практически все те же обстоятельства дела. А вот 21 ноября Татьяна вдруг заявила, что всё же девочку задушил любовник.

Показания Татьяны Давыдовой от 21 ноября 2023 года:

"Я очень сильно на неё разозлилась, в коридоре я ударила Милану в область лица два раза, после второго удара она упала на пол, потеряв сознание. Я позвала Аскара, сказала ему, что она не дышит. Я спросила у Аскара: "Что будем делать?". Он, недолго думая, взял ремень и задушил Милану. Когда он отпустил её, я прислонилась ухом к носу Миланы, она не дышала. Дальше стали думать, что делать и решили спрятать. Аскар положил труп Миланы в погреб. Как стемнело, в этот же день он вынес её. Куда он отнес её, мне неизвестно".

Мама Миланы во всех показаниях в ходе следствия указывала на то, что она лишь ударила дочь и после этого решила, что та мертва. Спустя пару дней после начала допросов появилась предварительная причина смерти: асфиксия, то есть смерть наступила не от какого-либо удара.

Сосед в ходе следствия вину отрицал. На суде уже заявлял, что с него буквально "выбивали" показания полицейские. Давление якобы оказывали 19 ноября 2023 года, то есть в день, когда тело девочки было обнаружено. Но самые странные показания решил выдать мужчина аж спустя 3 дня после задержания. Рассказал также, что прибежала дочь Татьяны и увидела их.

Показания Абельдинова от 22 ноября 2023 года:

"Я оделся и ушёл в сторону базы, чтобы продолжить свою работу. Через некоторое время вернулся к Татьяне, чтобы узнать обстановку дома, на что последняя пояснила, что Милана всё расскажет отцу. Я в свою очередь попросил Татьяну поговорить с Миланой. После разговора с Татьяной я ушёл к себе домой. Зашёл в зал и лёг на диван, сняв синий бушлат, разулся. В какой-то момент я задремал. Примерно в 14 часов услышал, как молодой Саят вышел из дома. Через минут 20 услышал, как открылась входная дверь. Я встал и увидел, что Давыдова Милана стоит в коридоре моего дома. Я в этот момент захотел выйти из дома. Милана сказала, что увиденное в доме расскажет Кеше, так дети называют отца. На мой вопрос: "Милана, зачем тебе это надо", она ничего не ответила. Я подошёл, одел бушлат, шапочку, обулся, а Милана в этот момент пошла во второй коридор и начала повторять все те же слова. Я в этот момент схватил Милану правой рукой, находясь в коридоре, приподнял её левой рукой и понёс в сарай, где хранится мусор. Милана при этом дергала ногами. Зайдя в сарай, я отнёс её в дальний угол сарая за бочками. Там я её положил на землю спиной и задушил двумя руками. На руках были рабочие перчатки красноватого цвета".

В деле фигурируют показания старшего брата Миланы, который указал, что видел происходящее. Почему мальчик указывает именно на него, подсудимый не смог объяснить. При этом отметил, что дети Давыдовой всегда относились к нему хорошо.