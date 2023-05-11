Страны СНГ будут сотрудничать в сфере защиты авторских прав - сенат одобрил закон

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Депутаты сената одобрили Закон РК "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях", передаёт BaigeNews.kz. Соглашение было подписано восемью государствами СНГ 12 ноября 2021 года на заседании глав правительств СНГ.

Его цель - урегулирование вопросов использования объектов авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на интернет-ресурсах на территории СНГ, разработка и реализации мероприятий по предупреждению и пресечению незаконного использования объектов авторского права и смежных прав и углубление сотрудничества уполномоченных органов с правообладателями.

Координация взаимодействия сторон Соглашения возложена на Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в рамках СНГ. Ожидаемыми результатами принятия закона являются создание правовых механизмов противодействия нарушению прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, а также расширение торгово-экономических и культурных связей между странами СНГ.