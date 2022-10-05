Страны ОПЕК+ сокращают добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки

Государства-участники ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. Оно будет действовать с ноября, сообщается в заявлении по итогам заседания членов ОПЕК, передаёт BaigeNews.kz.

Это самое большое сокращение с 2020 года.