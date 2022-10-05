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  • Страны ОПЕК+ сокращают добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки
pixabay.com/ иллюстративное фото Сегодня, 22:38
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Фото: pixabay.com/ иллюстративное фото

Страны ОПЕК+ сокращают добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки

Государства-участники ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. Оно будет действовать с ноября, сообщается в заявлении по итогам заседания членов ОПЕК, передаёт BaigeNews.kz.

Это самое большое сокращение с 2020 года. 

Следующее заседание ОПЕК+ назначено на 4 декабря 2022 года.

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#ОПЕК #нефть
Журналист
Сегодня, 22:38
51
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