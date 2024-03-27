Страны ЕАЭС намерены расширять кооперационные связи между предприятиями

В Мажилисе Парламента принят закон о финансировании промышленных кооперационных проектов в рамках ЕАЭС и направлен в Сенат, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев, презентуя законопроект о ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе, подписанного главами государств-членов 24 мая 2023 года, отметил, что этот протокол заложит основу для финансирования совместных кооперационных проектов в промышленности, используя бюджетные средства ЕАЭС.

"В ответ на потребности бизнес-сообществ государств-членов, новый механизм финансирования обеспечит значительную поддержку развитию промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС, позволяя предприятиям реализовать промышленные проекты", - заметил министр.

Он добавил, что срок действия пилотного механизма финансового содействия составит пять лет с возможностью продления. Финансирование будет осуществляться за счет 10% поступлений от специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин.

Механизм предусматривает предоставление субсидий национальным финансовым организациям и Евразийскому банку развития под 100% базовой ставки, установленной национальными банками, с коммерческой ставкой кредита, не превышающей 6,5% к базовой ставке.

"Критерии отбора проектов включают участие предприятий минимум из трёх государств-членов и реализацию проекта не более чем за пять лет. Отбор будет осуществляться в несколько этапов, с участием государственных органов и бизнес-сообществ. Решение об одобрении проекта принимается на Совете Евразийской экономической комиссии", - сказал Шарлапаев.

По словам министра, данный механизм будет способствовать созданию рабочих мест, выпуску промышленной продукции с добавленной стоимостью и наращиванию экспорта продукции в третьи страны.