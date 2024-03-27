Страны ЕАЭС намерены расширять кооперационные связи между предприятиями
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В Мажилисе Парламента принят закон о финансировании промышленных кооперационных проектов в рамках ЕАЭС и направлен в Сенат, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев, презентуя законопроект о ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе, подписанного главами государств-членов 24 мая 2023 года, отметил, что этот протокол заложит основу для финансирования совместных кооперационных проектов в промышленности, используя бюджетные средства ЕАЭС.
"В ответ на потребности бизнес-сообществ государств-членов, новый механизм финансирования обеспечит значительную поддержку развитию промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС, позволяя предприятиям реализовать промышленные проекты", - заметил министр.
Он добавил, что срок действия пилотного механизма финансового содействия составит пять лет с возможностью продления. Финансирование будет осуществляться за счет 10% поступлений от специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин.
Механизм предусматривает предоставление субсидий национальным финансовым организациям и Евразийскому банку развития под 100% базовой ставки, установленной национальными банками, с коммерческой ставкой кредита, не превышающей 6,5% к базовой ставке.
"Критерии отбора проектов включают участие предприятий минимум из трёх государств-членов и реализацию проекта не более чем за пять лет. Отбор будет осуществляться в несколько этапов, с участием государственных органов и бизнес-сообществ. Решение об одобрении проекта принимается на Совете Евразийской экономической комиссии", - сказал Шарлапаев.
По словам министра, данный механизм будет способствовать созданию рабочих мест, выпуску промышленной продукции с добавленной стоимостью и наращиванию экспорта продукции в третьи страны.
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