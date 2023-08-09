Странное "перемещение" границы Актау удивило водителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Дорожный знак "Конец населённого пункта" успел переместиться на 17 километров ближе к городу и вернуться обратно в течение суток.

В полиции не объяснили перемещение дорожного знака, но подтвердили, что теперь он расположен на 17-м километре трассы Актау - Базы отдыха.

Напомним, в социальных сетях разгорелся нешуточный спор между автовладельцами Актау касательно светофора и знака "Движение без остановки запрещено" на перекрёстке перед железнодорожным переездом на автодороге Актау - Базы отдыха.

Дорожный знак 2.5 "Движение без остановки запрещено" перед железнодорожным переездом, по дороге в сторону баз отдыха временно демонтировали. Это было связано с заменой его на новый.