Страховка для аграриев станет дешевле

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Стоимость страхового полиса для сельхозтоваропроизводителей подешевеет, передаёт BaigeNews,kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

"Пятого сентября 2022 года согласно изменениям в приказе Министерства сельского хозяйства РК, с 50 процентов до 80 процентов повысится норматив субсидирования части страховой премии в аграрном секторе. Это позволит снизить стоимость страхового полиса для сельхозтоваропроизводителей, а также сделает агрострахование ещё более доступным", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что с 2020 года в Казахстане действует новая система страхования в АПК. Основной целью субсидирования страховых премий является повышение доступности заёмного и торгового финансирования для субъектов агропромышленного комплекса.

Сообщается, что утверждены следующие страховые продукты в отраслях растениеводства и животноводства:

страхование индекса дефицита влажности почвы;

страхование индекса избытка влажности почвы;

страхование индекса дефицита влажности почвы для озимых культур;

страхование КРС, МРС, лошадей и птиц;

страхованию в растениеводстве подлежат зерновые (пшеница, овёс, ячмень, кукуруза), озимые и масличные культуры.

Также действует страховой продукт по страхованию индекса биомассы, который предусматривает мониторинг индекса "оптическая глубина растительности" на основе пассивного микроволнового дистанционного зондирования. Оптическая глубина растительности фиксирует относительное количество воды в растениях и обеспечивает показания роста и биомассы растительности.

Страховщиками выступают: АО "СК "Jýsan Garant", АО "СК "ВИКТОРИЯ", АО "СК "Nomad Insurance", АО "СК "Amanat" и АО "СК "Лондон-Алматы".

Риски в рамках данных страховых продуктов перестраховываются в международных перестраховочных компаниях с рейтингом "А" на мировом страховом рынке: SWISS RE (Швейцария), HANNOVER RE (Германия), MUNICH RE (Германия), которые обеспечивают гарантированные выплаты при наступлении страховых случаев.

Оператором страхования в сфере сельского хозяйства является АО "Аграрная кредитная корпорация". Все процедуры — от заключения договора до выплат, производятся онлайн через информационную систему. Страховой случай фиксируется на основе данных дистанционного зондирования земли, что позволяет полностью исключить человеческий фактор в системе. Мониторинг уровня влаги ведется на постоянной основе и факт наступления страхового случая фиксируется автоматически.