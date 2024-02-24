"Стоп, вандал": пьяный астанчанин устроил погром в магазине

В Астане продолжают выявлять и наказывать нарушителей общественного порядка, вандалов, которые громят чужое имущество и дебоширят в местах скопления людей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

"В начале февраля в обеденное время пьяный 42-летний мужчина зашёл в один из магазинов по улице Кравцова и устроил скандал с продавцом. В ходе конфликта он повредил имущество магазина. С санкции суда дебошира арестовали на семь суток. В другом случае 25-летний житель столицы справлял нужду, находясь в общественном месте по проспекту Мангилик Ел. Его оштрафовали. Вечером пьяный 29-летний мужчина около одного из городских кафе по шоссе Алаш сломал переднее зеркало служебной машины. Он получил 15 суток ареста", — говорится в сообщении.

Напомним, в Астане продолжается акция "Стоп, вандал", которую поддержали волонтёры, активисты, известные спортсмены, лидеры мнений, неравнодушные жители города.

В рамках акции в городе проводятся дневные и ночные рейды, ведется разъяснительная работа среди населения о необходимости соблюдения общественного порядок.