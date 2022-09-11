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Стоматолог высказался против сна на боку
Частый сон на боку или на животе может привести к изменению положения зубов и формы лица, заявил главный врач Медицинского стоматологического центра Николай Ожерельев, передаёт передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ura.news.
Врач утверждает, что поза для сна влияет на состояние зубов.
"Например, привычка спать на животе или на боку с открытым ртом приводит к постоянному давлению на одну сторону лица. При этом челюсти отклоняются от своего нейтрального положения, а зубы и вся жевательная система травмируются. Со временем такое давление может вызвать изменение положения зубов и, как следствие, формы лица. Также не стоит подкладывать под лицо руку. Так как это приводит к неравномерной нагрузке на зубы и деформации прикуса", — сказал Николай Ожерельев.
Прикус, по мнению эксперта, нарушится и в случае, если вы спите без подушки.
"Правильная подушка должна обеспечивать поддержку так, чтобы шея была расположена параллельно матрасу. В состоянии покоя зубы не должны соприкасаться друг с другом или быть плотно сжатыми. Это означает, что челюсти расслаблены. Кончик языка при этом будет находиться за верхними передними зубами и слегка касаться нёба", — рассказал главврач.
Он подчеркнул, что спать на спине не рекомендуется сразу после удаления зуба мудрости.
"Такая поза может спровоцировать возникновение отека. В первые несколько ночей после удаления зуба нужно спать на боку на высокой подушке, чтобы голова была приподнята", — добавил эксперт.
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