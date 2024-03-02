Столы для пинг-понга установили на берегу Каспия

В настольный теннис теперь можно поиграть на набережной Актау. Нужны только свои ракетка и пластмассовый мяч. На берегу Каспия установили специальные столы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "24KZ".

Столы сделали в Казахстане из композитного мрамора.

Пока презентовали только два стола, но уже к концу месяца, как обещают представители Ассоциации предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана, еще несколько появятся в других частях города. А до конца года, по их словам, бесплатные игровые точки будут в каждом микрорайоне Актау.

"Большое спасибо. Теннисных центров много, а вот такое в первый раз. И столы качественные, отскок нормальный", — поделилась впечатлениями жительница Актау Людмила Замига.

По словам Джамбулата Тангиева, вице-президента Ассоциации предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана, этой акцией организаторы хотели популяризировать массовый спорт.