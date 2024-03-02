  • 2 Марта, 06:59
  • BAIGENEWS

Столы для пинг-понга установили на берегу Каспия

Сегодня, 06:17
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pexels.com / иллюстративное Сегодня, 06:17
Сегодня, 06:17
82
Фото: pexels.com / иллюстративное

В настольный теннис теперь можно поиграть на набережной Актау. Нужны только свои ракетка и пластмассовый мяч. На берегу Каспия установили специальные столы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "24KZ".

Столы сделали в Казахстане из композитного мрамора.

Пока презентовали только два стола, но уже к концу месяца, как обещают представители Ассоциации предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана, еще несколько появятся в других частях города. А до конца года, по их словам, бесплатные игровые точки будут в каждом микрорайоне Актау.

 "Большое спасибо. Теннисных центров много, а вот такое в первый раз. И столы качественные, отскок нормальный",  поделилась впечатлениями жительница Актау Людмила Замига.

По словам Джамбулата Тангиева, вице-президента Ассоциации предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана, этой акцией организаторы хотели популяризировать массовый спорт. 

"Как отметил глава государства  это не второстепенная задача. Этой же акцией мы хотели показать деятельность Ассамблеи народа Казахстана, деятельность Ассоциации предпринимателей и призвать людей чаще быть причастными к благотворительности",  отметил он.

Самое читаемое

Наверх