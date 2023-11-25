Столичный таксист обманул гражданина Индии

В Астане задержали частного извозчика за обман иностранца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Инцидент произошёл 22 ноября. На канал 102 поступило сообщение от администратора отеля "Дипломат", который сообщил, что водитель такси взял с гражданина Индии 45000 тенге за то, что довёз его из аэропорта Астаны до отеля.

"В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники департамента полиции на транспорте задержали водителя одного из таксопарков столицы, который ввел в заблуждение иностранца и умышленно завысил цену за поездку из международного аэропорта до гостиницы. Водитель такси свою вину признал и возместил ущерб в полном объёме. В отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье 190 КРКоАП (Нарушение законодательства Республики Казахстан о защите прав потребителей) и наложен штраф в размере 10 МРП", — прокомментировали в полиции.

Также в адрес частного таксопарка направлено представление об устранении причин и условий совершения подобных правонарушений.