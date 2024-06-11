Столичный проспект Кабанбай батыра частично закроют до 14 июня
Сегодня, 05:20
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Сегодня, 05:20Сегодня, 05:20
75Фото: inbusiness.kz
Очередной участок дороги в Астане перекроют. На этот раз дорожные работы проведут на участках от улицы Хусейн бен Талал до проспекта Улы Дала, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акимат Астаны.
"ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" сообщает о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра на участке от улицы Хусейн бен Талал до проспекта Улы Дала.В этой связи с 06:00 часов 11 июня до 06:00 часов 14 июня текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт. Пересечения Кабанбай батыра - Хусейн бен Талал и Кабанбай батыра - Улы Дала будут открыты", - предупреждают астанчан в акимате города.
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