Столичный мошенник притворялся установщиком дверей

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В Астане задержан мастер, подозреваемый в мошенничестве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

С заявлением в полицию обратилась 47-летняя жительница и сообщила, что стала жертвой мастера по установке дверей. Женщина рассказала, что в августе этого года, через знакомых она договорилась об установке межкомнатных дверей.

Мужчина приехал домой к астанчанке и сделал замеры дверей. Когда все условия были обговорены, женщина внесла предоплату в размере 1 миллиона 349 тысяч тенге. Однако заказ мастер не исполнил, а деньги потратил.

"Сотрудники полиции задержали 43-летнего подозреваемого, ранее судимого за совершение аналогичного преступления. Мужчина во всём признался. В отношении него проводится расследование по статье 190 УК РК (мошенничество). Также устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы", — сообщили в департаменте.

Как отметили в полиции, санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до тысячи МРП до ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.