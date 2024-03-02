Столичные пожарные спасли 30 человек из горящей многоэтажки

В квартире на четвёртом этаже столичной многоэтажки по улице Нажмиденова, 39, произошёл пожар. Огнеборцам пришлось спасать и эвакуировать жителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщение поступило в 18:38. Создалось сильное задымление, огнеборцы незамедлительно приступили к тушению.