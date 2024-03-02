  • 2 Марта, 20:44
  • BAIGENEWS

Столичные пожарные спасли 30 человек из горящей многоэтажки

Сегодня, 19:52
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 19:52
Сегодня, 19:52
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Фото: скриншот с видео

В квартире на четвёртом этаже столичной многоэтажки по улице Нажмиденова, 39, произошёл пожар. Огнеборцам пришлось спасать и эвакуировать жителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщение поступило в 18:38. Создалось сильное задымление, огнеборцы незамедлительно приступили к тушению. 

"Силами столичных огнеборцев на данный момент спасено 30 человек, из них 15 детей, эвакуировано 38 человек, из них 15 детей. В тушении пожара задействовано 29 человек личного состава и 8 единиц техники столичного ДЧС", — говорится в сообщении.

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