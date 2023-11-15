Статью "Насилие в семье" предложили ввести в Уголовный кодекс Казахстана

Нацкомиссия по делам женщин инициировала широкое экспертное и общественное обсуждение вопросов семейно-бытового насилия, передаёт BaigeNews.kz .

На заседании Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан её председатель Аида Балаева отметила, что предотвращение домашнего насилия сегодня стало одной из наиболее значимых задач для современного общества.

Она подчеркнула важность активного участия гражданского сектора и лидеров общественного мнения в разработке и реализации эффективных мер по борьбе с этим негативным явлением, напомнив, что по поручению Главы государства принят ряд действенных мер для ужесточения наказания за бытовое насилие, включая изменения в Кодекс РК "Об административных правонарушениях". В частности – с 1 июля полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших, а на основании показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения и видеорегистратора.

"Сегодня нам необходимо усилить работу, разработав конкретную программу действий. Нацкомиссия уже предложила несколько инициатив и проектов, направленных на определение приоритетов", - сказала Аида Балаева.

По её словам, с тех пор, как была усилена ответственность за бытовые правонарушения, число привлеченных к ответственности возросло. Во втором квартале 2023 года к ответственности привлечено семь тысяч лиц, в третьем – их количество выросло до 27 тысяч. Всего в этом году к административной ответственности привлечены 60 тысяч правонарушителей. В их отношении вынесено 75 тысяч защитных предписаний.

Аида Балаева отметила, что судами установлено 12 тысяч особых требований к поведению правонарушителей. По итогам 10 месяцев наблюдается снижение регистрации сообщений о правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений на 20%, в том числе уголовных правонарушений на 4,2%, тяжким преступлениям совершенных в сфере семейно-бытовых отношений снижение составило на 12%.

Председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Снежанна Имашева рассказала о реализации работы по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты по обеспечению безопасности женщин и детей и профилактики бытового насилия.

Своими предложениями по усилению противодействия семейно-бытовому насилию и неотвратимости наказания также поделилась правозащитница Айман Умарова.

Председатель Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана Назипа Шанаи рассказала о духовно-нравственном воспитании и повышении роли родительской общественности в данном процессе.

По итогам работы, проведенной в сфере противодействия семейно-бытовому насилию, подготовлен и презентован ряд законодательных и организационно-практических инициатив. В частности, члены Нацкомиссии высказались за криминализацию бытового насилия против женщин и детей, а также за разработку мер по предотвращению повторных случаев насилия.

Ими было предложено ввести отдельную статью "Насилие в семье" в Уголовной кодекс в качестве самостоятельного состава преступления. Это позволит лучше реагировать на подобные случаи и обеспечит специализированную подготовку сотрудников полиции, прокуратуры и судов.

Внесение изменений предлагается также в Закон "О профилактике бытового насилия".

Кроме того, предполагается создание новой статьи "Участие общественности в профилактике бытового насилия", предусматривающей ряд мер, направленных на активное участие общественности в предотвращении семейного насилия.

Особое внимание уделяется введению нормы об "экономическом насилии" в законодательство. Данная норма направлена на регулирование системной поддержки женщин, столкнувшихся с семейным насилием. Таким образом, предлагается установить законные механизмы, обеспечивающие необходимую поддержку пострадавшим.

Также члены комиссии отметили необходимость разработки мобильного приложения в телефонах, с помощью которого потенциальные жертвы смогут сообщить об угрозе своей жизни своим родственниками и знакомым.

Члены Нацкомиссии отметили, что в рамках акции "16 дней без насилия", которая стартует 25 ноября, будут проведены информационно-разъяснительная работа, масштабные мероприятия.